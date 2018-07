Redução de superávit pode elevar taxa Selic, dizem analistas

A redução na meta de superávit primário para 2009, que veio a público com o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do Ministério do Planejamento, na sexta-feira, foi considerada uma má notícia por especialistas. Embora o superávit primário de 1,56% em 2009 seja considerado mais factível ante a queda da arrecadação deste ano, o fato de o governo optar por descumprir a meta, e não cortar despesas, provoca desconforto.

As apostas de juros no mercado futuro subiram ontem, repercutindo a decisão do governo. Antes, os investidores apostavam que os juros começariam a subir no segundo semestre de 2010. Agora, estão antecipando a previsão para o segundo trimestre. A cotação da taxa de juros DI de janeiro de 2011 subiu de 9,93% para 10,14%.

Para o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e sócio da Mauá Investimentos, Luiz Fernando Figueiredo, a possibilidade de o governo ter superávit de 1,56% do PIB este ano ratifica as projeções do mercado, mas a condução do superávit primário para 2010 "é uma dúvida". Por isso, ele afirmou ontem que o governo deveria deixar claro, ao anunciar essas mudanças, que a medida não se estenderá a 2010.

Para o economista, a alteração nas contas deste ano pode ser explicada pelo momento ainda delicado da economia. Mas para 2010, ano em que vai haver crescimento econômico, "aí, sim, é sério". Figueiredo diz que reduzir a poupança para o pagamento da dívida pública pode ampliar o risco de alta de juros em 2010 porque toda vez que o governo expande a economia por um estímulo fiscal o Banco Central (BC) tende a ser mais duro na política monetária.

O governo anunciou que poderão ser descontados da meta até 0,94% do PIB em investimentos, por meio da inclusão de ações do PAC. Anteriormente, poderia ser abatido da meta até 0,5% do PIB em investimentos. Dessa forma, a meta de superávit primário de 2,5% do PIB para o setor público, prevista para 2009, que poderia chegar a 2% com os abatimentos, poderá ficar em 1,56% do PIB - sem descumprir a meta.

Figueiredo espera que o BC volte a elevar a Selic em algum momento entre o fim do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre de 2010. Na opinião do analista, a taxa deve ficar mais próxima de 10% ao ano no fim do próximo ciclo de aperto monetário. Segundo ele, o desempenho positivo dos mercados financeiros reflete esse quadro de recuperação da economia brasileira. "Não concordo que haja uma bolha. Os preços dos ativos refletem um mundo mais dentro da normalidade."

Para o sócio da MCM Consultores Antonio Madeira, o governo promoveu uma mudança de paradigma: em vez de perseguir a meta fiscal com rigor, como tem feito desde 1999, indicou que vai garantir os investimentos, custe o que custar. "O governo, ao contrário de anos anteriores, preferiu ajustar a meta a promover redução de gastos." Essa sinalização, segundo Madeira, reforçou o movimento de alta das taxas de juros de longo prazo ontem.

Ele diz que, com o ajuste, o governo está adequando a meta de superávit à realidade - a projeção da MCM já era de um superávit de 1,5% do PIB. Ou seja, o governo admitiu que, diante da queda da arrecadação e da manutenção dos investimentos do PAC e do "Minha Casa, Minha Vida", não será possível cumprir a meta anterior.

Isso porque a arrecadação acumulada no ano até agosto ficou R$ 31 bilhões abaixo das projeções. Ainda assim, a previsão da arrecadação no ano continua superestimada, segundo Madeira, em cerca de R$ 16 bilhões. Isso significa que o superávit primário neste ano pode ficar 0,5 ponto abaixo da nova meta. "Nesse caso, o governo tem a alternativa de usar o Fundo Soberano para cumprir a meta, o que seria apenas uma saída contábil, e não uma economia de fato."

