Redutos petistas em São Paulo ainda mostram desconhecerem Haddad

Escolhido a dedo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad teve dificuldade durante a campanha para abrir espaço nessas áreas diante de Russomanno, que é mais conhecido pelo eleitorado da periferia da capital paulista.

Embora o tempo reservado na propaganda eleitoral gratuita ao candidato do PRB tenha sido equivalente a cerca de um terço daquele que cabia ao petista, Russomanno é conhecido pelo eleitorado por ter apresentado programas na televisão aberta sobre direito do consumidor.

"Já vinha sempre assistindo quando ele trabalhava na televisão, ele tem uns projetos muito bons, ajudou muita gente", disse o metalúrgico Luciano dos Santos, 36, que declarou ter votado em um vereador do PT, mas não em Haddad.

O candidato do PRB, percorreu extensa trajetória na televisão. Foi apresentador do programa de entretenimento "Night and Day", na TV Gazeta, e explorou o tema do direito do consumidor em programas nos canais SBT, Manchete e RedeTV.

Russomanno passou a ter uma imagem de candidato jovem e prestativo junto a esses eleitores. Embora a campanha do candidato petista tenha apostado no mesmo foco, com o slogan "o homem novo para um tempo novo", num desafio declarado a Serra, que já foi prefeito da capital.

Mas o vendedor Maurício Bento, 47, resumiu assim a situação sua visão do candidato petista: "eu não conheço ele, não sei quem ele é". Ou como disse a eleitora Angélica Gomes, 58: "eu não conheço o que ele fez".

Nas urnas, no entanto, Haddad conseguiu deixar Russomanno para trás. Com a apuração praticamente encerrada, José Serra (PSDB) venceu o primeiro turno em São Paulo, com 30,8 por cento dos votos válidos. Haddad ficou em segundo lugar com 29 por cento, enquanto Russomanno somou 21,6 por cento.

O candidato do PRB chegou a ter 35 por cento das intenções de voto. Sua queda nos últimos dias coincidiu com a ascensão de Haddad, depois que o PT reforçou a campanha nesses locais.

Parte da dificuldade de Haddad se deveu ao fato de Lula ter entrado para valer na campanha apenas em agosto, depois de se recuperar de um tratamento contra um câncer na laringe, do qual os médicos o consideram curado.

A entrada também tardia da ex-prefeita petista Marta Suplicy é outra explicação para essa dificuldade.

Já a presidente Dilma Rousseff tratou Haddad de maneira diferenciada e participou de um comício na segunda-feira passada, um dos únicos dois que ela esteve presente em todo o país.

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do chamado mensalão, esquema de compra de apoio parlamentar durante o governo Lula, por sua vez, também pode ter ajudado a tornar mais difícil a ascensão de Haddad.

Como argumentou o motoboy Ronaldo de Lima, 25. Ele disse ter votado em Lula nas eleições de 2002, mas para ele, agora o PT "está sujo".

(Por Bruno Federowski)