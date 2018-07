REEDICÃO-Governo francês vai propor novo plano fiscal, após rejeição de proposta

"Ela será apresentada como parte da próxima lei orçamentária", afirmou em comunicado Jean-Marc Ayrault, do gabinete do primeiro-ministro, mas sem dar um prazo. O texto dizia que a rejeição do Conselho sobre a taxa não afetará os esforços para conter o déficit público.

O Conselho Constitucional francês afirmou neste sábado que derrubou a proposta a ser introduzida pelo governo socialista, que tem apenas sete meses no cargo, no orçamento de 2013.

O aumento de 75 por cento, que enfureceu os mais ricos, foi o carro-chefe da campanha do presidente Francois Hollande na eleição de maio, em que ele propagandeou que os mais ricos devem contribuir mais para reduzir o déficit público.

(Reportagem de Catherine Bremer)