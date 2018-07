Reeleição provoca cenas de celebração e lágrimas nas ruas de Caracas

Venezuelanos comemoraram - e choraram - nas ruas a confortável vitória do presidente Hugo Chávez nas eleições que vinham sendo descritas como as mais disputadas dos últimos dez anos.

Chávez ficou com 54% dos votos, dez pontos à frente do concorrente Henrique Capriles.

O candidato da oposição unificada, Henrique Capriles, admitiu a derrota de seu programa calcado na manutenção dos programas sociais de Chávez com mais incentivos à iniciativa privada.

Com seis anos de governo pela frente, agora muitos se perguntam como está a saúde de Chávez - que lutou contra um câncer no início do ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.