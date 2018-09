Reféns continuam sob domínio de suspeito em MT O suspeito que na manhã de hoje fez três pessoas reféns dentro de uma agência bancária em Campo Verde, no Mato Grosso, continua com elas cativas. A polícia prosseguia, por volta das 16 horas de hoje, com as negociações para tentar libertar as três vítimas. O suspeito invadiu o banco após render os funcionários. Segundo a Polícia Militar, para soltar os reféns, ele pede R$ 50 mil em dinheiro e um carro para fugir.