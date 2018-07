Reféns são libertados ilesos após mais de 9 h em MG Após mais de nove horas, o homem que mantinha cinco pessoas da mesma família reféns na cidade de Cristiano Otoni, a aproximadamente 110 quilômetros de Belo Horizonte, liberou as vítimas ilesas e se entregou à polícia. De acordo com a Polícia Militar (PM) da cidade vizinha de Conselheiro Lafaiete, que ajudou nas negociações, Vitor Cleiton Seixas de Almeida se trancou no início da manhã com a ex-mulher, os sogros e um cunhado, além de sua própria filha de 2 anos, na residência do bairro de Pinheiro. Depois que a polícia chegou ao local, Almeida efetuou um disparo, mas ninguém ficou ferido. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) ajudou nas negociações.