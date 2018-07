Reféns são obrigados a furtar banco, diz polícia Operários de uma construção e passageiros de um ônibus foram obrigados a ajudar uma quadrilha a furtar dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil, crime filmado pelas câmeras da agência da zona leste de São Paulo. As imagens foram divulgadas ontem pela Polícia Civil. Segundo o delegado Ruy Ferraz Fontes, da Delegacia de Roubo a Bancos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), antes do ataque o bando furtou um ônibus para fechar a rua. Em seguida, obrigou os passageiros e operários de uma obra próxima a ir até a agência.