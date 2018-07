Refilmagem de 'Sexta-feira 13' obtém 1o lugar nas bilheterias

Existe forma melhor de comemorar o dia de São Valentim, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, do que ver universitários serem assassinados em uma refilmagem de "Sexta-Feira Treze"? O "remake" do terror obteve facilmente o primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas neste fim de semana, estabelecendo um novo recorde para a estreia de um filme do gênero com arrecadação de 42,2 milhões de dólares, afirmou a distribuidora Warner Bros. Pictures neste domingo. O recorde anterior pertencia a "The Grudge" com estreia de 39 milhões de dólares em 2004. Este filme possuía uma classificação menos restritiva PG-13, enquanto a classificação R para "Sexta-feira Treze" ostensivamente evitou que fãs com idade menor que 17 comprassem ingressos sem o acompanhamento de um adulto. O novo filme é essencialmente uma refilmagem do filme de 1980 que deu início à série de terror e apresentou o vilão mascarado chamado Jason. Sua aparição mais recente, no filme de 2004 "Freddy VS. Jason", teve estréia de 36,4 milhões de dólares. A Warner Bros, unidade da Time Warner Inc, previu que "Sexta-feira Treze" termine na faixa de 48 milhões de dólares no cálculo envolvendo o feriado do dia do presidente na segunda-feira nos Estados Unidos. Também neste fim de semana estreou a comédia "Confessions of a Shopaholic", de Isla Fisher, da Walt Disney, em quarto lugar com modestos 15,4 milhões de dólares, e o suspense "The International", da Columbia Pictures, com Clive Owen, em sétimo lugar com 10 milhões de dólares. A Columbia, unidade da Sony, ainda amargou na semana passada com o filme "A Pantera Cor de Rosa 2" (22 milhões de dólares até agora). Mas o surpreendente sucesso da comédia "Paul Blart: Mall Cop" passou da marca dos cem milhões, com 110,5 milhões de dólares depois de um fim de semana de 11,7 milhões de dólares. O vencedor da semana passada, o romance da Warner "He's Just Not That Into You", caiu para a segunda posição com 19,6 milhões de dólares, totalizando 55,1 milhões de dólares em 10 dias. A comédia, baseada em um livro de auto-ajuda inspirado pelo programa "Sex and the City", narra a vida e amores de diversos casais. O elenco inclui Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Ben Affleck e Scarlett Johansson. O suspense "Taken" perdeu uma posição e ficou em terceiro com 19,3 milhões de dólares em seu terceiro final de semana. Liam Nessom interpreta um pai numa corrida contra o tempo para evitar que sua filha adolescente tenha sua virgindade tirada por um xeique árabe. O sucesso surpresa do filme do cineasta Luc Besson acumula 77,9 milhões de dólares até o momento e a previsão, segundo a 20th Century Fox, unidade da News Corp, é de chegar a 120 milhões de dólares.