Refinaria Pasadena da Petrobras, no Texas, retoma atividade A refinaria Pasadena, no Texas, vai recomeçar nesta segunda-feira a produção de fluído catalítico de gasolina em 100 mil barris por dia, após os trabalhos de manutenção, informou a companhia junto à reguladores do governo. O processo de retomada deve durar cerca de 10 horas, conforme divulgado pela Comissão de Qualidade Ambiental do Texas, acrescentando que poderia haver atividades associadas de combustão. "A unidade FCC será reiniciada após a manutenção...Isso será feito o mais rápido possível para minimizar a quantidade de gases em combustão", apontou o documento apresentado pela refinaria Pasadena, um empreendimento da estatal brasileira Petrobras e da norte-americana Astra Holding USA. As duas empresas estão em pleno processo de arbitragem internacional para definir o valor da unidade, após terem se desentendido sobre futuros investimentos para dobrar a capacidade da refinaria. A Petrobras deverá comprar a parte da Astra e assim ficar com cem por cento do negócio. Pasadena foi fechada há um mês por conta da passagem do furacão Ike na região. (Por Haitham Haddadin)