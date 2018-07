A Reduc retomou a destilação atmosférica, permitindo a produção de gasolina no domingo, de acordo com o presidente do Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias (Sindipetro Caxias), Simão Zanardi.

As unidades de hidrotratamento, que são necessárias para a produção de diesel e combustível para aviação, permanecem paralisadas.

A Petrobras não quis comentar.

(Reportagem de Jeb Blount)