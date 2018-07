Refinarias dos EUA têm impacto menor que esperado com Irene

O furacão Irene não provocou o desastre de grandes proporções previsto por meteorologistas e transformou-se em uma tormenta tropical no início da manhã deste domingo, embora tenha castigado Nova York com fortes ventos e atingido a costa dos EUA no meio-Atlântico com força de furacão.

Cerca de 3,6 milhões de clientes ficaram sem energia na costa leste após a passagem da tempestade. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA, os piores efeitos do fenômeno já passaram em Nova York e Nova Jersey.

A Colonial Pipeline disse que o impacto em seu sistema de refino de petróleo no sul de Nova Jersey, Maryland e Virgínia foi inferior ao esperado.

Os principais dutos da companhia no seu sistema nordeste continuaram plenamente operacionais, incluindo o de sua fábrica em Linden, Nova Jersey, e o de Nova York.

A Kinder Morgan desativou uma parte de seus dutos entre Greensboro, na Carolina do Norte, e Washington, no domingo, devido à falta de energia na região.