Reflexão sobre cúpula marca Dia da Terra

No Rio, no Aterro do Flamengo, a partir das 15 horas, serão realizadas rodas de conversa sobre questões levantadas pela cúpula. De manhã, a Marcha pelo Meio Ambiente percorrerá a Praia de Copacabana em protesto contra a proposta do Novo Código Florestal.

Em São Paulo, a partir das 10 horas, entre outras coisas, o coletivo Hortelões Urbanos realizará um piquenique com trocas de sementes e mudas no Parque da Luz. No Parque da Juventude, o evento Mundo Sustentável, São Paulo para as Pessoas terá rodas de conversa, oficinas de jogos colaborativos e produção de tintas com materiais naturais.

Em Florianópolis, um piquenique será montado no Parque Ecológico Córrego Grande, a partir das 10 horas. Em Brasília ocorre o evento Rio+20: o Que Eu Tenho a Ver com Isso? na Arena Jovem da Bienal da Leitura e do Livro. Em Belém, será feita uma roda de conversa na sede do Grupo de Mulheres Brasileiras. Mais informações no site cupuladospovos.org.br.