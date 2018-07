Reforço de dois anos contará como crédito para cotista

Segundo o reitor da USP, João Grandino Rodas, o nivelamento é importante. "É preciso garantir que nem a universidade tenha prejuízo, com possível queda na qualidade dos alunos, nem o estudante que entra encontre dificuldades", diz. Rodas ressaltou que já há problemas entre os atuais alunos, independentemente de onde estudaram. "As dificuldades para acompanhar as aulas não são só de alunos vindos da rede pública, mas da particular também."

O projeto pedagógico do college não foi definido, mas é certo que será semipresencial e gerido pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Falta definir como as vagas serão preenchidas, de acordo com o desempenho no Enem ou no Saresp (exame das escolas estaduais dos ensinos fundamental e médio).

"Não será um curso simplista. É uma possibilidade que dá certeza de que você está na universidade", diz Rodas, lembrando que muitos candidatos ingressam na USP depois de anos de cursinho pré-vestibular.

O college já valerá como curso superior. Ao fim dos dois anos, os alunos receberão um certificado de curso sequencial de complementação de estudos. Poderão participar de concursos públicos que exijam somente formação em nível superior, mas serão impedidos de fazer pós-graduação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo