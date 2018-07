Reforço policial para jogo de risco Ciente do risco em torno do clássico, que além da rivalidade conta com a situação delicada do Palmeiras e a falta de saídas do Palestra Itália, a Polícia Militar tratou de reforçar a segurança, para que nada fuja do controle. O policiamento no estádio e no seu entorno envolve 280 homens, 90 motos, 28 viaturas, tropa de choque da cavalaria e um helicóptero do Águia. O trajeto até o estádio também está sob alerta da PM. A torcida do São Paulo sairá do Largo Paissandu, por volta das 14 horas, com escolta.