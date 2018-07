Reforma da Feira da Madrugada vai durar mais 2 meses

À Justiça, a Prefeitura alegou que o atraso se deve à própria ação judicial e à ação de feirantes, que estariam entrando no terreno. Questionada pelo jornal O Estado de S. Paulo às 19h, antes da conclusão da audiência, a Prefeitura disse que o prazo inicial, de agosto, estava mantido.

Os comerciantes negam que estejam interferindo na obra. Durante a audiência, a administração municipal confirmou que alguns box estão sendo desmontados e que as portas de metal estão sendo guardadas para serem realocadas depois. Os 4 mil novos boxes serão de alvenaria com as portas metálicas. A reforma prevê, ainda, o aumento dos corredores e a instalação de extintores de incêndio. O Ministério Público Federal e a Justiça propuseram que ao menos 900 dos cerca de 4,5 mil comerciantes da feira pudessem trabalhar durante os trabalhos, mas a sugestão não foi aceita pelo Município.

Protesto

No meio da tarde, enquanto a audiência corria, cerca de 60 pessoas fizeram um protesto na frente do Fórum Ministro Pedro Lessa, na Avenida Paulista. Os comerciantes chegaram a ocupar duas faixas da pista sentido Consolação da avenida, mas por volta das 16h30 se concentraram na calçada do fórum. Os comerciantes também protestaram na Avenida do Estado, nas imediações do terreno da feira.

Na Paulista, munidos de apitos, cornetas e baterias, os comerciantes reclamam que estão sem trabalhar desde o início de junho, quando a Prefeitura determinou que a feira, localizada em um terreno no Pari, região central, fosse fechada para reformas emergenciais.

Os trabalhos foram orçados em R$ 4 milhões e estavam previstos para terminar em agosto. O fechamento da feirinha foi determinado pela Prefeitura em abril, depois que um relatório do Corpo de Bombeiros identificou riscos aos frequentadores por ausência de extintores de incêndio e rotas de fuga adequadas.