REFORMA NA COZINHA A banda de metal progressivo Dream Theater volta ao país com a turnê de 'A Dramatic Turn of Events'. No álbum, o primeiro sem o fundador Mike Portnoy, eles tentam mostrar que mantêm o ritmo com o novo baterista Mike Mangini. Arena Anhembi (35.000 lug). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 2226-0400. Dom. (26), 19h. R$ 120/R$ 500 (esgotado).