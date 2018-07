''Reforma não é uma obra só de design''

Qual o ponto de partida na reforma gráfica de um jornal?

Uma reforma não é uma obra puramente de design. É importante trabalhar com o cliente para mapear o espaço que a publicação tem no mercado e definir o que conquistar. Assim são traçados os objetivos do redesenho. Usando referências de outros lugares e experiências.

O que mudou no conceito dos jornais recentemente?

Grandes jornais cada vez mais incorporam recursos visuais, são mais didáticos, têm prestação de serviços.

O que norteou a atual reforma do Estado?

O movimento atual é a continuidade do trabalho que começamos em 2004. Os jornalistas precisavam de novos recursos para transmitir melhor o que produzem.

Como isso melhora o jornal?

Três pilares sustentam a reforma. Primeiro, quisemos melhorar a experiência do leitor com o jornal. Também pretendemos tornar mais visível a riqueza produzida pela redação. Tudo estava muito parecido: entrevistas, reportagens, features. A ideia é pôr a roupa certa em cada elemento de informação. O terceiro pilar é sublinhar a identidade do jornal e de sua marca. O DNA do Estadão é muito claro, mas é normal que, com o tempo, grandes jornais se mimetizem. Quisemos reforçar o caráter do jornal, tanto no papel como na internet.