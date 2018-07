Reforma ou colapso

Paul Krugman, THE NEW YORK TIMES, O Estadao de S.Paulo

Mas, agora que recuamos alguns passos da beira do abismo - graças aos polpudos pacotes de ajuda financiados pelos contribuintes -, o setor financeiro retomou o seu método costumeiro de trabalho. E o setor já usa todo o seu peso para bloquear reformas mínimas.

A notícia boa é que parece que os principais funcionários do governo Obama e do Federal Reserve (Fed, banco central americano) estão perdendo a paciência com o egoísmo do setor. A má notícia é que não está claro se o próprio Obama estaria disposto a entrar em conflito com os banqueiros.

É preciso dar crédito a quem merece: fiquei muito satisfeito quando Lawrence Summers, o principal economista do governo, criticou a campanha que a Câmara de Comércio dos EUA, com os lobistas do setor, empreende para combater a criação de uma agência de proteção dos consumidores contra os abusos financeiros. Os anúncios da Câmara, disse Summers, são "o equivalente, no que diz respeito às medidas reguladoras financeiras, aos anúncios sobre a burocracia assassina que estão sendo veiculados contra a reforma da saúde".

Mas a proteção dos consumidores deveria ser apenas o início da reforma. Se quisermos impedir que Wall Street crie outra bolha, seguida por outro colapso, teremos de mudar os incentivos concedidos pelo setor - o que significa mudar o sistema de bônus dos banqueiros.

O que há de errado com a remuneração do setor? Em poucas palavras, os executivos financeiros são regiamente pagos quando produzem grandes lucros a curto prazo. Mas não são punidos quando os bancos sofrem prejuízos ainda maiores. Isso os encoraja a assumir riscos excessivos. Alguns dos responsáveis pela crise saíram enriquecidos graças aos bônus que embolsaram, embora a estratégia de alto risco que seguiram tenham acabado com as suas empresas, arrasando grande parte do sistema financeiro.

Ao despertar do sono da era Greenspan, o Fed compreendeu o problema e propõe que se faça algo. O conselho da instituição estuda impor novas regras ao sistema de remuneração das empresas financeiras, exigindo que os bancos "recebam de volta os bônus em caso de prejuízos, e vinculem as remunerações ao desempenho dos executivos não mais no curto prazo e sim no longo prazo.

Mas o setor - que tem o respaldo de quase todos os republicanos e de alguns democratas - lutará ferozmente contra essas mudanças. E embora o governo deva defender algum tipo de modificação, não se sabe se apoiará as iniciativas do Fed.

Fiquei abismado, na semana passada, quando Obama, numa entrevista à Bloomberg News, questionou o limite à remuneração do setor financeiro: "Por que", perguntou, "temos de estabelecer um teto para a remuneração dos executivos de Wall Street, e não para a dos empresários do Vale do Silício ou dos jogadores da Liga Nacional de futebol americano?" É uma observação espantosa - e não só porque, de fato, a Liga deve obedecer a um teto. As empresas de tecnologia não provocam o colapso do sistema operacional mundial quando pedem concordata; e os zagueiros que fazem passes arriscados não precisam ser salvos com cheques bilionários. As instituições bancárias são um caso especial - e é claro que o presidente é suficientemente inteligente para saber disso.

O que posso pensar é que esse é mais um exemplo de algo que vimos antes: a relutância de Obama a adotar algo que se assemelhe a uma retórica populista. Ele precisa superar isso.

Não que assumir uma postura populista em relação à remuneração dos banqueiros não seja uma medida acertada - porque é acertada. O governo sofreu mais do que pode parecer para se dar conta de que está distribuindo enormes quantias de dinheiro às empresas de Wall Street, e deveria gostar de poder retratar o Partido Republicano como o partido dos bônus obscenos.

É possível justificar que a mudança do sistema de remuneração dos banqueiros é a melhor coisa que podemos fazer para impedir outra crise. Está na hora de o presidente perceber que, às vezes, o populismo, principalmente o que irrita os banqueiros, é o tipo de remédio de que a economia precisa.

*Paul Krugman é Prêmio Nobel de Economia