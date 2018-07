Reforma trabalhista tem semana decisiva na Itália

O limite imposto pelo governo para se chegar a um acordo é o fim desta semana, mas os sinais não são muito promissores. O maior sindicato diz que um entendimento durante uma reunião chave, nesta terça-feira, é "impossível".

Os empregadores alertam que não assinarão um documento com muitas concessões para os sindicatos.

Neste domingo, Monti minimizou as tensões. O premiê declarou que ainda acredita num acordo na reunião que ele comandará na terça.

No sábado, ele pediu para todos os lados cederem e indicou que não estava totalmente satisfeito com as propostas apresentadas até agora pela ministra do Bem-estar Social, Elsa Fornero.

"Na terça, eu vou pedir que a ministra tome ainda mais em conta os interesses do futuro e dos jovens", afirmou ele numa entrevista em Milão. Uma vez firmado o acordo, ele disse que planeja um giro pela Europa para explicar por que a Itália será um lugar atrativo para se investir.

Monti tem repetido que seguirá com a reforma mesmo se não houver um pacto com os sindicatos. Ele tem dito que as negociações terminam nesta semana e que a reforma será apresentada no fim de março.

(Por Gavin Jones, reportagem adicional por Lisa Jucca, em Milão)