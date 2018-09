Reforma tributária precisa ser votada, diz governador da Bahia A disputa política entre governo e oposição não deve prejudicar a tramitação da reforma tributária, afirmou na quinta-feira o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT). O governo tenta aprovar a reforma na Câmara antes do recesso de fim de ano, mas a oposição obstrui os trabalhos para impedir que a proposta seja apreciada pelo plenário. O projeto foi aprovado na semana passada pela comissão especial criada na Câmara para analisar o assunto. "O salutar é não fazer uma disputa governo e oposição. Esse tema diz muito mais respeito à relação de Estados entre si", afirmou o governador a jornalistas depois de um evento no Palácio do Planalto. "Se politizar esse debate, é um prejuízo para o país." Reforçando o coro dos parlamentares governistas, Wagner afirmou que o período de discussões da reforma já expirou. "O debate já foi longo. O consenso a que já se chegou eu considero bastante razoável, porque nunca vai se chegar a um consenso 100 por cento", disse o governador, defendendo que a reforma seja colocada em votação. Apesar de dizer que os governadores do Norte e do Nordeste apóiam a proposta, Wagner defendeu o reforço do fundo de desenvolvimento das regiões mais pobres do país e do mecanismo que compensará as eventuais perdas de arrecadação de Estados e municípios. "É uma aposta em um sistema muito mais inteligente do que aí está. O sistema tributário que está aí hoje produziu todas as desigualdades de que nós todos reclamamos", argumentou. Perguntado se o governo de São Paulo terá de ceder para viabilizar a votação da proposta, o governador baiano afirmou que todos serão prejudicados se o projeto não for aprovado. "Se ninguém quiser perder nada, todos vão perder tudo, por que o sistema que está aí não presta." Por outro lado, Wagner revelou que não deverá acolher a demanda do governo federal de adiar a cobrança do Simples em seu Estado. Devido à crise financeira global, o Executivo tenta convencer os Estados a darem um alívio no caixa das empresas. Segundo o governador, a Bahia já está oferecendo outros incentivos fiscais ao empresariado. "Tenho muita dificuldade, mas sempre estou disposto a sentar para conversar", afirmou. (Reportagem de Fernando Exman)