Refugiados do Quirguistão chegam a 400 mil; tensão é grande--ONU Acampamentos improvisados nos dois lados da fronteira do Quirguistão com o Uzbequistão abrigam 400 mil refugiados desalojados pela violência étnica, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) na quinta-feira, enquanto a área permanece sob grande tensão.