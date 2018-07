Refúgio urbano

O sobrado de vila construído há cerca de 50 anos, na zona oeste de São Paulo, já havia passado por alterações ao longo dos anos, mas mantinha as antigas divisões de ambientes. Já era hora de o bem localizado imóvel de 280 m² passar por uma reforma que atualizasse seu uso e o deixasse mais de acordo com o modo de pensar da família.

Foi então que arquiteta Alice Martins, sócia de Flávio Butti em um escritório de arquitetura e design de interiores, decidiu usar seu talento em favor próprio. Ela, o marido e os filhos, de 8 e 13 anos, se preocupam em evitar o desperdício, em dar o destino certo para o lixo e em gastar apenas o necessário em água e energia elétrica, mas a casa antiga não permitia que muito fosse feito.

No térreo, Alice uniu os ambientes acabou com as janelas que deixavam o espaço escuro, substituindo-as por grandes portas de correr de vidro, para facilitar a entrada de luz. Nos banheiros, as placas de energia solar deixam a água sempre quentinha. E, em um corredor perto da cozinha, um balcão de madeira esconde as latas para cada tipo de lixo. "Reciclar já era um hábito nosso", conta Alice, que, como o resto da família, é vegetariana.

Água valiosa. A agora bem iluminada área social se volta, graças às portas de vidro, para um pequeno jardim com deque e cascata d’água, na frente, e para um corredor largo que sai da garagem, em toda a sua extensão. Ali, a parede alta é forrada com hera e algumas folhagens, o que não só quebra o branco predominante mas também ajuda a refrescar. Sob o deque de eucalipto do corredor está um dos pontos altos da reforma: um reservatório para onde vai a água da chuva, que desce pela calha que contorna todo o sobrado.

A água recolhida é usada para lavagem da área externa e na rega das plantas, evitando o uso do produto da rede. "Ainda que o retorno financeiro desse investimento demore, fico feliz de saber que estou usando uma água que não seria usada para nada. Eu queria muito fazer isso", diz Alice. "E, ainda por cima, a água deixa de ir para rua, que é afetada por enxurradas." Como a chuva leva junto folhas e galhinhos, o filtro do reservatório deve ser lavado uma vez por mês.

Luz da medida. Um ano depois da reforma, a casa é muito bem aproveitada pela família, que já está no imóvel há oito anos. Nos 100 m² da área social, os diferentes circuitos de luz, para o dia ou para a noite, combinam lâmpadas brancas e amarelas, deixando o ambiente com uma iluminação mais agradável e adequada ao uso naquele momento - da reunião com amigos no estar com lareira à gás ao jantar com toda a família.

No dia a dia, as refeições são feitas em um canto prático e divertido, com uma mesa vermelha sem forma definida feita por ela mesma. Ligada à pequena e bem resolvida cozinha por uma abertura na parede, a sala de refeições mantém o clima luminoso do resto da casa e ainda conta com o colorido do jardim dos fundos.

Ali, o chão recebeu pedrisco branco, para ajudar na absorção da água, e as paredes foram forradas com material inusitado para um canto externo: dois grandes espelhos, que dão a desejada sensação de amplitude ao pequeno jardim. "Eles caíram muito bem aqui e, como são protegidos pela moldura da parede, não estragam com a exposição à chuva e ao sol."