Região ainda tem 22 mil imóveis vagos Mesmo com o "redescobrimento" do centro de São Paulo nos últimos anos, a região ainda tem exatos 22.087 imóveis vagos, o que representa cerca de 13% do total de casas e apartamentos. O dado, presente no Censo 2010 do IBGE, mostra os entraves e as possíveis soluções para o problema habitacional paulistano - no total, há na capital 712 mil famílias sem moradia, incluindo habitações irregulares como favelas e cortiços.