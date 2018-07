Região cerebral ajuda a superar perda financeira

Cientistas encontraram uma região química do cérebro envolvida em sistemas sensoriais e de recompensa que determina a sensibilidade às perdas financeiras. O estudo abre caminho para o desenvolvimento de fármacos para tratar viciados em apostas, além de ajudar a entender o que se passou nos cérebros dos operadores de bolsas de valores durante a crise financeira de 2008.

A equipe de Hidehiko Takahashi, da Escola de Medicina da Universidade de Kyoto, Japão, escaneou o cérebro de 19 homens que haviam feito apostas. O experimento mostrou que o neurotransmissor noradrenalina é vital para a resposta à perda de dinheiro. Aqueles com baixos níveis de transmissores de noradrenalina tinham altos níveis desse químico em uma região do cérebro, o que os deixava menos sensíveis à dor da perda.

Por outro lado, pessoas com níveis menores de noradrenalina têm resposta emocional mais forte diante do prejuízo. De acordo com os cientistas, que publicaram seu estudo na revista Molecular Psychiatry, essa aversão ao risco pode diferir muito de pessoa para pessoa e influenciar decisões.