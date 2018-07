Região de Campinas detém 91% da safra estadual A produção anual do figo roxo no Estado de São Paulo fica em torno de 3 milhões de caixas com 24 figos. A região de Campinas é responsável por mais de 91% da produção estadual, segundo boletim de agronegócio da PUC Campinas sobre a safra 2006/2007. Só Valinhos tem 80,9% do volume da produção paulista. O produtor de figo está em pequenas áreas, sendo que a agricultura é familiar e instalada perto da zona urbana, com facilidade de acesso aos centro de distribuição. A região tem boas estradas para escoamento em importantes rodovias como Anhangüera e Bandeirantes e o Aeroporto Internacional de Viracopos. A cultura do figo roxo movimenta cerca de US$ 5,5 milhões por ano, segundo levantamento da Prefeitura de Valinhos. Na safra 2006/2007 foram 7 mil toneladas do fruto de 400 mil plantas. Atualmente são 500 mil pés e uma produção de 9 mil toneladas.