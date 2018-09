Região de Interlagos tem esquema especial de trânsito A região de Interlagos, na capital paulista, apresenta modificações de trânsito e transporte em função do GP Brasil de Fórmula 1, realizadas pela Secretaria Municipal de Transportes. Conforme informações do site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o esquema previsto para hoje e amanhã começou com a montagem de bloqueios fixos na Avenida Interlagos, entre a avenida das Nações Unidas e a Praça Moscou, a partir das cinco horas, para isolar as vias de chegada e saída. De acordo com o planejamento da CET, quem mora ao longo das ruas à direita da avenida Interlagos (sentido bairro) terá acesso pelas avenidas Robert Kennedy e Rio Bonito. Quem reside nas ruas à esquerda da Avenida Interlagos e do lado direito da Avenida do Jangadeiro deve seguir pela rua Miguel Yunes e a Ponte Vitorino Goulart da Silva. No trecho entre a Avenida João Paulo da Silva e a Praça Moscou, a Avenida Interlagos terá sentido único de circulação em direção ao bairro. Segundo o esquema previsto disponível no site da CET, haverá desvio nas linhas de ônibus que passam pela região com destino ao Centro no cruzamento da avenida Senador Teotônio Vilela com a rua Padre José Garzotti, seguindo pela rua Juan Gonzales Vila, rua Mangaratiba, rua Suape e avenida Jacinto Julio até a avenida João Paulo da Silva, retornando para a avenida Interlagos e seguindo pela avenida do Rio Bonito ou a ponte Jurubatuba. A previsão da CET é que seja implantada mão única na avenida do Jangadeiro, avenida Jacinto Júlio, rua Manoel de Teffé e avenida João Paulo da Silva, no sentido bairro-Centro. O trânsito estará bloqueado na avenida Senador Teotônio Vilela, entre as avenidas do Jangadeiro e Interlagos. A ponte Vitorino Goulart da Silva terá sentido duplo de circulação para o acesso dos bairros Cidade Dutra e Grajaú, e aos portões Z, G, S, V, K, F, R, E, H e N do Autódromo. Para o Portão 7 do Autódromo, o acesso será pela faixa adicional do contrafluxo da Avenida Interlagos. As pontes Jurubatuba e Vitorino Goulart da Silva e a rua Miguel Yunes terão sentido duplo de circulação. Já a avenida Jacinto Júlio, a rua Manoel de Teffé e a avenida João Paulo da Silva terão sentido único para o Centro