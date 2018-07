Região de Montes Claros registra quarto tremor em um mês

Um tremor de terra por volta das 17 horas de quinta-feira, 1, assustou os moradores de Montes Claros, em Minas Gerais, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o abalo atingiu 2,2 na escala Richter. Este foi o quarto tremor registrado na região em um mês O tremor não causou danos materiais, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado. "Nós fizemos uma vistoria preliminar, não houve vítimas, demolição de residências ou muros. Estamos procurando residências que tiveram rachaduras", afirmou o coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais, Orlando Walter Andrade Camargo. No último mês de 2008, ocorreram dois tremores de terra, nos dias 15 e 17, que atingiram, respectivamente, 2,1 e 2,3 na escala Richter. No último dia 8, o abalo sísmico atingiu 1,8 na escala Richter. Segundo o Observatório Sismológico, serão feitos estudos na região para detectar as causas do tremor. Os resultados devem ser divulgados na próxima segunda feira.