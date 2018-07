Região de São Paulo vê anel colorido envolver o Sol

Os moradores da Grande São Paulo e de cidades vizinhas puderam observar nesta sexta-feira, no céu, um fenômeno óptico conhecido como halo. Na parte da manhã, um gigantesco círculo luminoso formou-se em torno do sol, ao mesmo tempo em que uma névoa seca ia, aos poucos, tomando conta do céu. Foto: Paulo Liebert/AE Os halos são observados quando ocorre a formação de cristais de gelo na alta atmosfera, entre 5 a 10 km de altura, e que afetam a luz solar como pequenos prismas. Em situações favoráveis, um halo pode formar um círculo completo em torno do sol, e tem semelhança com os arco-íris. Este fenômeno também pode ocorrer em volta da Lua. Como geralmente os halos estão associados a mudanças climáticas, podem ser usados como elemento na previsão do tempo.