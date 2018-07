Região do Anhembi ficará fechada no fim de semana Algumas vias no entorno do Sambódromo, no Anhembi, na zona norte de São Paulo, ficarão fechadas durante este fim de semana para a realização do "Primeiro Festival Nova Brasil de MPB", que espera um público de cerca de 25 mil pessoas. O trânsito será monitorado nas imediações do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo (Sambódromo do Anhembi), localizado entre a Avenida Olavo Fontoura e a Marginal do Tietê, das 20 horas de amanhã às 5 horas de domingo.