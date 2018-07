Região do RJ faz simulado de preparação para desastres

O evento faz parte da programação da Semana Nacional de Redução de Desastres e conta com o apoio logístico e técnico das coordenadorias estaduais e municipais de Defesa Civil do Rio de Janeiro. O secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, explicou que a ação ajuda a preparar a população em situações de risco de desastres e as coordenadorias estaduais e municipais em caso de enchentes.

"O segundo efeito dos simulados é que você identifica lideranças nas áreas de riscos para que elas interajam com os sistemas do município, do Estado e do governo federal. Uma liderança que vive em área de risco pode nos alertar antes mesmo que o sistema detecte e, sobretudo, alertar a população da qual faz parte", disse.

O secretário falou que os simulados também contribuem para uma mudança de cultura da população no longo prazo, conscientizando-as de que a melhor prevenção é a de não construir casas em áreas de risco.