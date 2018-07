Região é referência em estudos apícolas O Vale do Paraíba tem tradição de estudos em apicultura. Pindamonhangaba, por exemplo, já foi sede do Instituto Tropical de Apicultura, que até a década de 90 foi referência nacional e até internacional. Hoje os estudos no instituto continuam, mas em ritmo moderado. Em Taubaté, o CEA comemorou 20 anos em agosto de pesquisas e já está com inscrições abertas para a quinta turma de um curso inédito de especialização em apicultura à distância. O curso conta até com a participação de alunos de outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia, Colômbia e Chile. Há também o curso profissionalizante, que é realizado em sete módulos, que podem ser presenciais, nos fins de semana, ou também à distância. BOM NÍVEL Outra demonstração do bom nível técnico da região é o programa de apicultura adotado este ano pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SP), elaborado pelo biólogo e farmacêutico Celso Ribeiro, que há mais de 20 anos é instrutor e consultor nessa área. O curso tem seis módulos, que vão da montagem até a administração do apiário. Ribeiro também é de Pindamonhangaba e está animado com a formação de um grupo local, com alunos recém-saídos do curso. Ele planeja, agora, montar um apiário coletivo. "Queremos ter um pólo significativo de produção de mel, mas precisamos sair da clandestinidade", afirma Ribeiro.