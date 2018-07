Região Metropolitana de São Paulo tem mais 8 mortes e ônibus incendiado

Atualizado às 15h00

SÃO PAULO - Chega a seis o número de mortos durante a noite de sexta, 9, e a madrugada deste sábado, 10, na Região Metropolitana de São Paulo. Outros dois homens foram mortos pela manhã no Campo Limpo, totalizando oito vítimas.

Na madrugada, dois homens foram mortos por um policial militar que acreditou estar sendo atacado em um semáforo em São Mateus, bairro da zona leste da capital. O PM foi preso depois de prestar depoimento nesta manhã. Também na zona leste, um ônibus foi assaltado e incendiado por um grupo de jovens.

O soldado da PM Edcarlos Oliveira foi preso em flagrante, na madrugada de sábado, 10, acusado de matar dois ocupantes de um Fiat Fiorino. O agente pensou que seria atacado por eventuais criminosos na esquina da Rua Gaia com a Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, região de São Mateus. As vítimas eram patrão e empregado que voltavam da empresa, localizada a cerca de um quilômetro do local.

O soldado, segundo a polícia, está na corporação há 14 anos e atua na região da Penha, também na zona leste. No momento em que atirou contra as vítimas, o soldado estava acompanhado da esposa e do filho, de 1 ano e meio. Segundo relato de uma testemunha que passava pelo local, o Fiat Fiorino teria avançado o sinal vermelho e de repente parou, interrompendo parcialmente a passagem do veículo conduzido pelo soldado.

Segundo ainda a testemunha, Edcarlos conseguiu desviar, passou pelo Fiat, mas retornou, sacou uma pistola e atirou contra Jefferson de Oliveira, 27 anos, dono de uma empresa de polimento de peças de metal, e Renato da Silva Ferraz, 22, que todos os dias pegava carona com o empresário. Mesmo encaminhadas para o pronto-socorro Sapopemba as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Após atirar, o policial deixou o local em seu veículo e, de outro endereço, ligou para os colegas informando que havia acabado de atirar contra dois homens que teriam tentado assaltá-lo ou matá-lo. No local dos tiros, nenhuma das cápsulas da pistola calibre ponto 40 utilizada pelo policial foi encontrada.

Para colegas da corporação que foram até o local indicado por Edcarlos durante a ligação, o soldado mostrou uma arma de brinquedo, que segundo ele estava em poder da dupla e que teria sido apontada em sua direção no cruzamento onde ocorreu o incidente.

Dessa forma, a primeira informação que chegou ao Setor de Comunicação da Polícia Militar no começo da madrugada era a de que o policial militar teria reagido a uma tentativa de assalto. Levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), porém, o soldado foi autuado em flagrante por duplo homicídio doloso, quando há intenção de matar. A polícia agora tentará descobrir se realmente a arma de brinquedo estava com os dois rapazes que foram mortos e quem recolheu as cápsulas do local do crime.

Residência. Um homem de 53 anos foi morto com um tiro na cabeça, por volta das 23 horas, no interior da casa da ex-esposa, localizada na Rua Paulo de Morais, na Vila Morais, próximo à Avenida do Cursino, zona sul da capital paulista. O assassino continua foragido. Divorciado, a vítima aproveitou a viagem da esposa, uma jornalista, e foi para a casa dela passar alguns dias com os filhos. No final da noite, um homem apareceu e foi autorizado a entrar na residência.

Do andar superior da casa, a empregada escutou um tiro minutos depois dos dois homens iniciarem a conversa na sala. Ao descer, encontrou o patrão sozinho e baleado. A vítima morreu no local. Em estado de choque, a mulher foi levada para o pronto-socorro Ipiranga. Não se sabe se os filhos da vítima estavam na casa no momento do crime, que foi registrado no 26º Distrito Policial, do Sacomã, e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outros homicídios. Foram registrados também outros dois homicídios, um no Jaçanã, zona norte da capital, e outro em Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo.

Por volta das 23h30 policiais militares foram até a Rua São José de Sezerdelo, no Jaçanã, após moradores ouviram vários tiros. Ao chegarem no local, encontraram um homem baleado. Mesmo encaminhada para o pronto-socorro do Jaçanã, a vítima morreu. A polícia ainda apura se no local onde ocorreu o homicídio funciona um ponto de venda de drogas. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial e será investigado pelo DHPP.

Já na madrugada deste sábado, um homem foi morto e outro baleado na Rua Cianorte, no Jardim Luciana, em Itaquaquecetuba. O crime tem semelhanças com o ocorrido no Jaçanã: a PM foi acionada e encontrou no local uma das vítimas morta. A outra foi levada para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina e permanecia internada, segundo a PM.

Um homem de 22 anos morreu três horas depois de ser encontrado ferido, com um tiro na cabeça e outro no tórax, na Rua Assembleias de Deus, no Jardim Colorado, em Suzano. De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia Central da região, a vítima foi socorrida até o Hospital Santa Marcelina, por volta das 0h40, mas teve óbito registrado às 3h15 de hoje.

Tentativa. Também nesta madrugada, um homem que caminhava pela Rua Graciosa, próxima à Praça da Moça, região central de Diadema, no ABC, foi baleado por dois ocupantes de uma moto. Segundo a polícia, a dupla passou ao lado da vítima, mas retornou. Na sequência, um dos desconhecidos sacou a arma e atirou, atingindo a vítima. Não se sabe ainda o que motivou a tentativa de homicídio, registrada no 1º Distrito Policial de Diadema.

Nesta manhã. Dois homens foram mortos e um preso na manhã deste sábado, 10, na Rua Doutor Frederico de Azevedo Antunes, em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A Polícia Militar recebeu chamado para averiguar uma pessoa suspeita por volta das 8h30 desta manhã. De acordo com agentes do batalhão da área, 37º BPM, policiais da Força Tática atenderam à ocorrência.

A polícia não divulgou as circunstâncias das mortes, mas agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - que investiga o caso - confirmaram duas mortes por disparo de arma de fogo. Uma equipe do DHPP, acompanhada por policiais civis do 89º DP, faz perícia técnica no local do crime. O Boletim de Ocorrência ainda não foi registrado.

Ônibus. Um ônibus da Viação Novo Horizonte foi sequestrado, assaltado e incendiado por um grupo de criminosos nesta madrugada de sábado, 10, no Jardim São Pedro, região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. O coletivo, que fazia a linha 3759 (Jardim São Pedro - Tatuapé), foi abordado por um veículo de passeio num dos semáforos na Avenida Jacu-Pêssego. Três jovens, aparentemente menores, um deles armado, desceram do carro e obrigaram o motorista a abrir a porta para que eles entrassem.

Na sequência o trio ordenou ao motorista, agredido a tapas, que saísse do veículo. Na altura do nº 1.620 da Rua Jardim Tamoio, próximo ao Conjunto Habitacional Itaquera IV, no Jardim São Pedro, outro grupo já esperava pelo coletivo, que foi novamente invadido e incendiado após os bandidos roubarem cerca de R$ 100,00 da catraca. O cobrador e o motorista, os únicos que ocupavam o ônibus no momento do ataque, escaparam ilesos e registraram boletim de ocorrência no 103º Distrito Policial, da Cohab José Bonifácio. Nenhum suspeito foi detido.