Região metropolitana de SP registra 12ª chacina do ano

Policiais militares da 1ª e 2ª companhias do 1º Batalhão foram acionados por testemunhas que presenciaram de longe o crime, ocorrido em área frequentada por usuários e traficantes de drogas. Segundo relatos no local, as três vítimas foram abordadas por três desconhecidos armados, que ao se aproximarem disseram ser da polícia, embora estivessem trajando roupas casuais. Eles mandaram as vítimas levar as mãos à cabeça e, na sequência, atiraram.

Os baleados foram encaminhados para o pronto-socorro do M''Boi Mirim, mas não resistiram. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza perícia no local acompanhado de policiais militares. O caso será registrado no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio.