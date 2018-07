Região Metropolitana terá 77 novas lotéricas A Caixa Econômica Federal publicou ontem, no Diário Oficial da União, edital com as regras para abertura de 77 lotéricas na Região Metropolitana de São Paulo. Serão 44 unidades na zona leste e 33 em cidades próximas da capital. Segundo a Caixa, a distribuição tem por base critérios como demanda e necessidade de atendimento a serviços financeiros.