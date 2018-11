Região Norte do País continua com pancadas de chuva Todas as áreas da Região Norte do Brasil continuarão a ter hoje pancadas de chuva, que podem ser fortes em algumas localidades. Já no leste entre Pernambuco e Sergipe, o tempo permanecerá com muitas nuvens e chuva contínua. Nessas áreas poderá ocorrer acumulados significativos de chuva.