Região norte do País terá pancadas de chuva hoje

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o sol aparecerá entre nebulosidade variável no interior do nordeste. Há possibilidades de chuva no Recôncavo Baiano. No sudoeste do Paraná, oeste e sul de Santa Catarina também há possibilidade de chuva, mas no período da tarde.

Nas demais áreas do País o dia será de sol. No centro-oeste, Roraima, Tocantins, norte do Paraná, maior parte de São Paulo e oeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde. As temperaturas ficam estáveis.