Região Norte ganha três novas reservas ambientais A Região Norte do Brasil ganha hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, três unidades de conservação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina em Brasília os decretos de criação das reservas extrativistas do Médio Xingu, no Pará, e de Ituxi, no Amazonas, e do Parque Nacional Manpiguari, também no Amazonas. As unidades vão se somar a outras 289 áreas de conservação do País, sendo 54 reservas extrativistas e 61 parques nacionais, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente. A reserva do Médio Xingu terá 303,8 mil hectares e a de Ituxi, 776,9 mil hectares. Já a área do parque de Manpiguari será de 1,6 milhão de hectares. Em reservas extrativistas são permitidas atividades de agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte, por populações tradicionais da área. Já em parques nacionais, o ecossistema é preservado para pesquisas científicas, turismo ecológico e ações de educação ambiental. Lula enviará mensagem ao Congresso Nacional com um projeto de lei que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima. O documento fixa diretrizes, objetivos e instrumentos para reverter o aquecimento global e norteia a criação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima.