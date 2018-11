Região registra outros casos semelhantes Dezenas de casas, condomínios e até um hotel foram ou estão sendo construídos com um terceiro pavimento em São Sebastião. No caso do hotel, também em Juqueí, uma denúncia de que o então diretor de fiscalização da prefeitura, Rui Costa, teria recebido um carro importado em troca da liberação de um terceiro pavimento ocasionou sua exoneração e a destituição de sete fiscais, em janeiro.