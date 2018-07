Região serrana do Rio recebe verba para UBSs A região Serrana do Rio de Janeiro será beneficiada com R$ 2,8 milhões que foram autorizados hoje pelo Ministério da Saúde. A verba será destinada a construção de nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios de Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Teresópolis e Areal.