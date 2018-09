Região serrana do Rio terá sirenes de alerta de chuva A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio vai instalar 73 sirenes de alerta de chuvas em pontos críticos nos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana. O objetivo é preparar comunidades com risco de desabamento e evitar tragédias como a que ocorreu em janeiro deste ano.