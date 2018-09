Região serrana do RJ registra 83 casos de leptospirose Foram confirmados 83 casos de leptospirose nas cidades atingidas pelas chuvas e deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a subsecretaria de Vigilância em Saúde, foram registrados 69 casos em Nova Friburgo, 8 em Teresópolis, 4 em Petrópolis, um em São José do Vale do Rio Preto e um em Bom Jardim. A subsecretaria informou que seus técnicos continuam com o serviço de busca para detectar pacientes com sintomas da doença.