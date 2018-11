Região Sul deve sofrer com pancadas de chuva fortes

Chuvas devem ocorrer em Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia. A previsão e de céu nublado com pancadas de chuva fortes e isoladas em grande parte do centro-oeste da Região Sul e sul de Mato Grosso do Sul, sendo que no período da tarde as precipitações devem ocorrer nas demais áreas do Sul e de Mato Grosso do Sul e grande parte de São Paulo e Rio de Janeiro.

Pancadas localizadas de chuva devem ocorrer ainda no extremo oeste e no norte de Mato Grosso e de Rondônia, por conta do calor e umidade. No centro-sul do Tocantins, em Goiás, no Distrito Federal, em grande parte de Minas Gerais, no Rio, no Espírito Santo e nas demais áreas de Mato Grosso o sol aparece entre poucas nuvens.

Capital paulista

Já na capital do Estado de São Paulo o tempo fica fechado e chuvoso ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). De acordo com o CGE, o mau tempo é decorrência do avanço da frente fria pela costa do Sudeste. O vento que vem do mar deixa a temperatura mais baixa, que deve oscilar entre os 18ºC à tarde. Durante a madrugada de amanhã, a sensação térmica deve oscilar entre os 10ºC por conta dos ventos fortes. No fim de semana são esperadas pancadas de chuva de baixo volume.