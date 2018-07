Região Sul e litoral do Nordeste têm previsão de chuva

Ventos úmidos que sopram do oceano também causam chuva rápida no litoral nordestino, entre o leste da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte. Calor e pancadas de chuva de forma localizada podem ocorrer no interior da região norte e no norte do Maranhão.

Nas demais áreas do Brasil, a massa de ar quente e seco continua deixando o dia ensolarado com umidade relativa do ar baixa no sul de Roraima, na região Centro-Oeste, norte do Paraná e interior da região Sudeste. Em áreas do centro-norte de Goiás e norte de Mato Grosso, a nebulosidade deverá aumentar e a umidade relativa do ar deverá ficar um pouco mais elevada, embora a inda com valores abaixo dos 30%. Temperaturas estarão elevadas em grande parte do País.