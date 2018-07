Regime tenta despistar entidade desde 2002 O programa nuclear iraniano teve início nos anos 50, com caráter pacífico e apoio da comunidade internacional. Mas foi em 2002 que Teerã deu início ao jogo de gato e rato com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Após o surgimento de fotos tiradas por satélites americanos, a AIEA foi informada da existência de instalações nucleares na cidade de Natanz e outra perto de Arak, no centro do país. Já na época, o governo iraniano negava qualquer pretensão de uso militar da tecnologia atômica, mas vetava aos inspetores acesso às instalações suspeitas. A forma como as novas usinas foram construídas - pouco abaixo do nível do solo - reforçava a suspeita de que o regime planejava ocultá-las dos satélites espiões. Além das instalações em Natanz e Arak, a inteligência americana já suspeitava da existência de dezenas de outros locais para abrigar centrífugas e outros equipamentos de enriquecimento de urânio.