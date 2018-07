Regina termina desfile emocionada com carinho de SP "Foi incrível. Uma grande surpresa para mim", disse a apresentadora Regina Casé, após participar do desfile da Leandro de Itaquera, escola que fez dela a homenageada deste ano, no segundo dia do carnaval de São Paulo, com o samba-enredo "Leandro de Itaquera faz a Festa das Periferias do Brasil para o Mundo. Salve, Salve Nossa Estrela Regina Casé!". Muito emocionada, Regina, que participou pela primeira vez do carnaval na cidade, ficou surpresa com a recepção do público paulista. "Não sabia que São Paulo gostava tanto de mim", afirmou. "Agradeço a São Paulo e à Itaquera por este presente." Ela fez as declarações em uma rápida entrevista coletiva. Por causa da agitação em torno da apresentadora na área de dispersão do Anhembi, a direção da escola decidiu levá-la à sala de imprensa do evento, onde ela falou com os jornalistas. Sentada numa cadeira e apoiando os pés em outra, a apresentadora disse que foi muito bem recebida pela escola da zona leste paulistana. "Fui recebida como se tivesse nascido em Itaquera. Quando cheguei lá pela primeira vez, todos sabiam de tudo da minha vida", contou. Com o samba que também cantava a vida das pessoas numa periferia, a escola levantou o público do começou ao fim do desfile. A plateia vibrava, aplaudia e gritava com a passagem das alas. "Eu achei o carnaval de São Paulo quentíssimo. Todas as arquibancadas cantavam!", disse. "Foi minha primeira vez (no carnaval de São Paulo) e comecei com o pé direito."