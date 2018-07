Regiões da capital paulista entram em atenção por chuva

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva é forte principalmente nos bairros da Penha, Ermelino Matarazzo, Aricanduva, Vila Formosa, São Miguel Paulista e Itaim Paulista, na zona leste. Na zona norte, chove fraco em boa parte dos bairros. Na zona Sul, a precipitação é moderada com pontos fortes em parte de Campo Limpo e M''Boi Mirim.

Na Grande São Paulo, observa-se chuva forte em Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Nas próximas horas novas instabilidades podem atingir a capital, provocando chuvas em outras áreas.

O tempo segue abafado nos próximos dias com predomínio de sol na Grande São Paulo. Os termômetros variam entre mínimas de 20ºC e máximas que devem continuar superando os 30ºC. A umidade relativa do ar entra em declínio, mas não deve atingir valores críticos. O calor e a chegada da brisa marítima causam pancadas de chuva no final das tardes. A propagação de uma frente fria muda o tempo no final da semana, provocando chuvas generalizadas e amenizando o calor dos últimos dias.