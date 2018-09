Regiões de SP terão ações para reduzir mortes de bebês O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou hoje que sua gestão vai intensificar ações na Baixada Santista e no Vale do Ribeira para reduzir as mortes de bebês em gestação e recém-nascidos. As duas regiões são as que apresentam no Estado os maiores índices de mortalidade perinatal, que compreende o período da 22.ª semana de gestação até sete dias completos após o nascimento. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a Baixada Santista ainda registra 18 mortes a cada mil nascimentos e a região de Registro, 21,3 mortes. Os dados, divulgados hoje, são referentes a 2009.