Regiões pobres enfrentam número maior de apagões Embora todos os consumidores atendidos por uma determinada distribuidora paguem a mesma tarifa, a qualidade do fornecimento de energia é diferenciada. Normalmente, as regiões centrais sofrem menos com a falta de luz do que os bairros periféricos. Em São Paulo, por exemplo, as metas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para Parelheiros (de 32 horas), no extremo sul da cidade, está bem distante daquela definida para os Jardins (5 horas).