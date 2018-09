Regiões Sul e Sudeste terão dia nublado e com chuva

No Estado de São Paulo, a previsão é de variação de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, inclusive na capital paulista. No Rio de Janeiro, na maior parte do Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, o dia será de sol e variação de nuvens. No norte do Espírito Santo e nordeste de Minas, haverá tempo nublado com possibilidade de chuva. Máxima de 27ºC em Belo Horizonte e 24ºC em São Paulo.

Segundo o Cptec, no extremo nordeste de Goiás, há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. No sul do Mato Grosso do Sul, tempo nublado e pancadas de chuva. Nas demais áreas da região haverá sol entre nebulosidade variável e pancadas de chuva. Máxima de 35ºC em Goiânia.

Muitas nuvens e possibilidade de chuva entre o Recôncavo Baiano e o sul da Bahia. O sol predominará o interior da Região Nordeste. No sul da Bahia, o dia será nublado com possibilidade de chuva. No sul do Maranhão e extremo oeste da Bahia haverá sol com variação de nuvens e pequena chance de pancadas de chuva a tarde. Nas demais áreas da região a previsão é de sol e poucas nuvens. Máxima de 28ºC em Salvador.

Na maior parte do Amapá e no norte do Pará, o dia será de sol e poucas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva à partir da tarde. Máxima de 34ºC em Macapá.