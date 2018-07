Régis Bittencourt continua congestionada

A lentidão está na região da serra do cafezal, entre os quilômetros 329 e 337. Mais cedo, o trecho congestionado chegou a 15 quilômetros. Um pouco mais adiante, outro ponto de engarrafamento atrapalha o motorista: do quilômetro 346 ao 351. Esses 5 quilômetros de trânsito parado também é causado pelo excesso de veículos, de acordo com a concessionária.

No sentido inverso, o tráfego flui bem pela estrada, assim como nas rodovias do sistema Anhanguera-Bandeirantes, Anchieta-Imigrantes, Castelo-Raposo, Fernão Dias, Via Dutra e Ayrton Senna, conforme informações das concessionárias.